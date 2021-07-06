Посты из телеграм-канала Николая Дедка отправили на экспертизу

Судья Анастасия Папко, ведущая суд на политзаключенным Николаем Дедком, отправила на психолого-лингвистическую экспертизу около 20 постов из его телеграм-канала Мiкоla.

На время проведения экспертизы в суде над Николаем Дедком объявлен перерыв, сообщает правозащитный центр «Весна».

Перед экспертизой поставлен вопрос «Разжигают ли посты вражду к группе лиц, объединенных по примете профессиональной принадлежности».

Дедок и его адвокат выступили против ее проведения, так как это выходит за рамки предъявляемого обвинения: ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды) Николаю в вину не ставится, передает tut.by.

Дедку предъявлены обвинения по трем статьям УК: ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет); ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

Ранее проведенная лингвистическая экспертиза не позволила установить, были ли в сообщениях и постах в телеграм-канале Mikola призывы к массовым беспорядкам, так как эти вопросы «выходят за рамки компетенции экспертов».