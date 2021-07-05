Последнее обновление: 05.07.2021 18:15

Лукашенко пока не использует топливный рычаг в отношении Украины

Украина рассматривает вопрос диверсификации поставок топлива и удобрений, чтобы избавиться от рычага влияния со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь какой-либо рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона на государственном уровне думает, чем заменить белорусские топливо и удобрения. В то же время министр отметил, что продажа топлива Украине является важной составляющей экономики Беларуси.

"Поэтому Александр Лукашенко сейчас и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас были диверсифицированные поставки, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", - резюмировал глава украинской дипломатии.



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