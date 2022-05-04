Последнее обновление: 04.05.2022 17:09

Власти Украины арестовали более 50 белорусских вагонов-цистерн с дизтопливом

Власти Украины арестовали 51 белорусский вагон-цистерну по представлению украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщила пресс-служба ГБР, вагоны-цистерны, находящиеся в собственности Беларуси, пересекли границу с Украиной 23 февраля, накануне начала военного вторжения РФ.

Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива, передает Интерфакс.

"В настоящее время ГБР принимает меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем – Вооруженным силам Украины", - добавляет пресс-служба.

Государственное бюро расследований также сообщило, что обнаружило в Житомирской области Украины около 190 российских вагонов и инициировало их национализацию.

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