Украина отвергает заявления Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

Утверждения Лукашенко о поставках "огромного количества оружия" из Украины в Беларусь не соответствуют действительности.

Об этом заявил 5 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", - подчеркнул Кулеба.

"Заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - добавил Кулеба, имея в виду слова Лукашенко о перекрытии госграницы страны с Украиной.

Кулеба добавил, что Киев не ищет конфликта, однако всегда будет жестко защищать свои интересы, если "кто-то попробует этот конфликт нам навязать", передает DW.

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко говорил, что заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси, а также на позиционирование Украины как внешней угрозы Минску.