Украина ждет от Беларуси объяснений по поводу допроса Протасевича «оккупантами»

Посольство Украины в Минске по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы обратилось к белорусским властям, чтобы получить официальные объяснения по поводу возможного допроса Романа Протасевича «оккупационной администрацией Российской Федерации»

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, поэтому никакой "генпрокуратуры ЛНР", которая якобы проводила допрос Протасевича, не может быть по определению», - сказал представитель МИД Украины.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - заявил Николенко (цитата УНИАН).

По его словам, такое сближение России и Беларуси, безусловно, усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - подчеркнул он.

Сегодня боевики ЛНР опубликовали в сети сообщение о допросе Романа Протасевича на предмет его участия в отряде «Азов» и поблагодарили Лукашенко за эту возможность.