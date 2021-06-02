Украина введет санкции, как только самолет из Беларуси окажется в оккупированном Крыму

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, против Беларуси будут введены санкции.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова, передает Укринформ.

«Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым», - сказала Джапарова.

По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», - предупредила Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый замминистра иностранных дел Украины, указав, что подобные действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, а касается безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

«И в завершение. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс - это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», - подытожила Джапарова.