Рада Украины предложит миру признать Лукашенко угрозой международной безопасности

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об обращении к мировым лидерам по признанию режима Лукашенко представляющим угрозу международной безопасности.

Как передает Укринформ, текст документа № 5560 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь, представляющим угрозу международной безопасности" пока отсутствует.

Проект постановления инициировали более 20 нардепов.

В прошлое воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс. Поводом стал сигнал о наличии взрывчатки на борту, поступивший от белорусских диспетчеров. По приказу Лукашенко, пассажирский самолет сопровождал военный истребитель.

После экстренной посадки задержали соучредителя канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту. Он активно освещал протесты в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года.

Руководитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича операцией спецслужб Беларуси, которая подвергла риску жизнь экипажа и всех пассажиров на борту этого самолета.