На Мозырской ТЭЦ произошла авария

На Мозырской ТЭЦ, которая является основным поставщиком тепла для Мозырского НПЗ), произошла авария, сообщает белорусское телевидение.

В эфире ТВ сообщили, что утром "произошел прорыв паропровода на котле №1, в результате наружу вырвался пар температурой 550 градусов Цельсия".

Пострадавших нет. На предприятии работает специальная комиссия по расследованию инцидента,

Подачу тепла в систему восстановили в течение часа, однако на запуск турбины понадобится несколько дней. Теплоснабжение и электроснабжение города и НПЗ уже восстановлены. Мозырский НПЗ работает в штатном режиме.

Объемы «электрогенерации ТЭЦ полностью замещены поставками электричества от подстанции 330кВ "Мозырь".