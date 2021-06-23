Минздрав: Блэкаут в Могилевской области не повлиял на работу больниц

Все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам, заявил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, комментируя ситуацию с отключением электроэнергии.

"Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в искусственной вентиляции легких, получают ее. Так как все больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают эту работу", - сообщил Старовойтов.

В некоторых больницах продолжают иди операции, которые начались до отключения.

"Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи, машины были направлены в наиболее оживленные места. Станция переливания и службы крови тоже работает - у всех в наличии резервные источники электроснабжения. Дополнительные площади использовались для сохранения вакцин, которые имеются в поликлиниках", - отметил Старовойтов.