Последнее обновление: 23.06.2021 19:02

Литва намерена обратиться к Беларуси за помощью по инциденту с лайнером Ryanair

Литва намерена обратиться к Беларуси за юридической помощью в расследовании дела, связанного с вынужденной посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, после того, как будет собрано достаточно информации.

Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает ТАСС.

"Следствие ведется достаточно интенсивно, идет сбор информации. К белорусской стороне мы обратимся за предоставлением помощи после того, как будет собран достаточный для такого обращения объем информации", - сказала она.

Как отметила генпрокурор, свое следствие по инциденту также ведут Латвия и США. "На борту самолета находились граждане этих стран, поэтому в обеих [странах] ведется свое следствие", - пояснила она.

Грунскене повторила, что подозреваемых по делу пока нет.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование