Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

Мэрия Вильнюса вывесила бело-красно-белый флаг Беларуси, поддержав Ригу

Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии столицы Литвы исторический флаг Беларуси в знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки 23 мая в аэропорту Минска лайнера Ryanair.

"Это (вывешивание флага) отношение города и мэра города к событиям в Беларуси, когда самолет совершил принудительную посадку, и в принципе был совершен "теракт", - сказал во вторник агентству BNS представитель мэра по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс.

По его словам, литовская столица выразила солидарность с Ригой, которая накануне сменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красно-белый у здания гостиницы, где живут участники чемпионата мира по хоккею, передает Интерфакс.

24 мая в Риге был вывешен бело-красно-белый белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут участники чемпионата мира по хоккею. После этого власти Белоруссии объявила о высылке посла Латвии из Минска, латвийское правительство ответило симметричным шагом.

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