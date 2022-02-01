Последнее обновление: 01.02.2022 16:40

Литва считает воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданской авиации

Воздушное пространство Беларуси является небезопасным для полетов гражданской авиации, заявил во вторник министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Совершенно очевидно, что белорусское воздушное пространство небезопасно для полетов гражданской авиации, так как оно управляется без соответствия мирным гражданским принципам Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", - сказал Скуодис, передает ТАСС.

Литва, по словам главы ведомства, приветствует решение Международной организации гражданской авиации (ICAO) в свете получения новых данных продолжить расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование