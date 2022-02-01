Литва считает воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданской авиации

Воздушное пространство Беларуси является небезопасным для полетов гражданской авиации, заявил во вторник министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Совершенно очевидно, что белорусское воздушное пространство небезопасно для полетов гражданской авиации, так как оно управляется без соответствия мирным гражданским принципам Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", - сказал Скуодис, передает ТАСС.

Литва, по словам главы ведомства, приветствует решение Международной организации гражданской авиации (ICAO) в свете получения новых данных продолжить расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс.