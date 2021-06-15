Последнее обновление: 15.06.2021 13:22

Ростуризм: Побережье Черного моря «местами перегружено»

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в интервью «Известиям» заявила о максимальной загруженности туристами побережья Черного моря из-за дефицита качественных отелей.

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение», — сообщила глава Ростуризма.

Она также предупредила, что рынок в результате этого оказывается перегретым, а цены растут динамически.

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