Беларусь и Россия пока не согласовали дорожную карту по энергоносителям

Россия и Беларусь пока не согласовали последнюю дорожную интеграционных карту, которая касается энергоносителей.

«Остаётся несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморассчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остаётся незавершенной», - сказал посол Беларуси в России Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в Минске, передает Интерфакс-Запад.

Предпоследняя дорожная карта в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.