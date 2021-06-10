Последнее обновление: 10.06.2021 13:35

Беларусь и Россия пока не согласовали дорожную карту по энергоносителям

Россия и Беларусь пока не согласовали последнюю дорожную интеграционных карту, которая касается энергоносителей.

«Остаётся несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморассчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остаётся незавершенной», - сказал посол Беларуси в России Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в Минске, передает Интерфакс-Запад.

Предпоследняя дорожная карта в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.

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