Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 393807 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 мая 2021 года выросло до 393807 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2841 человека.

Выздоровели и выписаны 384933 (+1553) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2841 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1178 человек (6,06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6323672 (+19432) теста на коронавирус.