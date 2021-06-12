Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 404740 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 июня 2021 года выросло до 404740 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2969 человек.

Выздоровели и выписаны 397587 (+937) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2969 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 895 человек (5,6% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6516316 (+15965) тестов на коронавирус.