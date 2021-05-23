Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 386025 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 мая 2021 года выросло до 386025 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2771 человека.

Выздоровели и выписаны 376453 (+1599) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2771 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1252 человека (6,61% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6211780 (+18920) тестов на коронавирус.