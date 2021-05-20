Минздрав: В Беларуси в разгаре 3-я волна коронавируса

Беларусь в настоящее время переживает 3-ю волну пандемии коронавируса, которая находится в самом разгаре.

Об этом сегодня заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич во время еженедельной видеоконференции с руководителями лечебных учреждений Минска, которую почему-то проводила… Наталья Кочанова.

«Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, третья волна сейчас в самом разгаре, но в любом случае, ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Тяжелых пациентов много - это служит маркером сложной ситуации», - признают в ведомстве. – «Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза».

По данным ведомства, примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме. В этой связи, принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

В Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Также в 3-й больнице могут пройти необходимое лечение пациентки (с отрицательным тестом на COVID-19) в гинекологии.

По такому же принципу работает и 6-я больница Минска: выделены здания, где проходят лечение хронические пациенты с остеомиелитом, с проблемами по взрослой травматологии, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать помощь маленьким пациентам специалисты детского травматологического отделения.

В 1-й больнице Минска, в которой все также есть «красные зоны», продолжают работать в «чистых зонах» кардиологи, нефрологи, гинекологи.

Во 2-й больнице – открыты «чистые зоны» в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа и в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице Минска открыты «чистые» отделения для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи пациентам - ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами также «планово» лечат в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.