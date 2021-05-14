Минздрав РБ допускает увеличение перерыва в принятии компонентов вакцины

Минздрав Беларуси в своих обновленных рекомендациях допускает увеличение временного интервала между принятиями первого и второго компонентов вакцины как российского, так и китайского производства.

«Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины против коронавируса можно увеличить, если не получается сделать вторую вакцинацию через 21-28 дней. Речь идет о таких ситуациях, как - возникновение острого заболевания или обострение хронического заболевания, отпуск, командировки и иные причины», - говорится в сообщении ведомства в отношении российской вакцины «Спутник V».

При этом отмечается, что при остром заболевании или обострении хронического заболевания введение второго компонента необходимо провести после выздоровления или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании, в индивидуальных случаях - можно предусмотреть введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании.

Ведомство также ссылается на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга о том, что минимальный интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до 90 дней.

«Минимальный интервал между введением первой и второй дозы инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) можно увеличить с 28 дня до 56 дней», - сообщает Минздрав РБ по поводу китайской вакцины.