Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 387818 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 мая 2021 года выросло до 387818 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 2791 человека.

Выздоровели и выписаны 377869 (+764) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 840 человека (10,28% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6230051 (+8169) тест на коронавирус.