Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 401019 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 июня 2021 года выросло до 401019 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2929 человек.

Выздоровели и выписаны 393237 (+493) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек (6,53% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6447553 (+9130) теста на коронавирус.