Лукашенко об Украине: Нищие стоят, а олигархи чернозем вывозят

Лукашенко в своем выступлении призвал белорусов не вестись на предлагаемые Европой $3 млрд взамен на реформы и в качестве негативного примера реформ привел Украину.

"Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - утверждает пенсионер и кивнул в сторону Украины.

"Пока нищие стоят с протянутой с рукой, местные олигархи по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем», - заявил Лукашенко.

"На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого "наелись". А потому, что вы там на Западе не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", - заявил он.