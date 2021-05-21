Ермошина назвала выборы инструментом вмешательства во внутренние дела государства

Бессменная глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сегодня девальвировала выборы, назвав их инструментом внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

"… мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний, можно прийти к выводу, что выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства", - заявила Ермошина на некоем мероприятии.

"… выборы перестали служить цели обретения народного согласия, а все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства. Иные утверждения, как правило, от партий оппонентов главной политической силы о том, что если выборы будут честными, то и мятежей не будет, полностью опровергаются послевыборными событиями не только в Беларуси, но и в Грузии, Кыргызстане и даже в США. А это ведь только последние избирательные кампании», - заявила глава ЦИК, которую цитирует БелТА.