Генштаб ВС Беларуси пугает население несуществующей угрозой со стороны НАТО

Белорусские власти продолжают ругать население угрозой со стороны НАТО, хотя публично признают, что реальной угрозы не существует. Особый интерес в данном случае представляет увязка угрозы со стороны с НАТО с протестами белорусов в августе-сентябре 2020 года в Беларуси.

«Все то, что происходит на сопредельной территории, несет новые вызовы и риски, угрозы национальной безопасности. Поэтому мы соответственно на это реагируем», - заявил первый заместитель начальника Генштаба Игорь Король в воскресном эфире белорусского зомбоящика.

Вместе с тем, он сказал, что ВС Беларуси не наблюдают подготовки НАТО к операции против синеокой.

«Непосредственной подготовки мы пока не наблюдаем и не отмечаем», - констатировал Король, уточнив, что НАТО якобы отрабатывает тему не как наступательную кампанию, а «как операции по кризисному урегулированию».

«Фактически то, что у нас происходило в августе—сентябре прошлого года, — это и был кризис. И вот они, готовясь к этим операциям кризисного урегулирования... Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам», — заявил Король, которого цитирует БелаПАН.

Он увязал с избирательной кампанией в Беларуси учения НАТО «Защитник Европы — 2020», которые, по его мнению, «были уже нацелены на то, чтобы создать определенную нестабильность в нашем приграничье», что «совершенно неслучайно, и как раз это все накануне выборов».

«За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась». Кроме того, еженедельно Генштаб фиксирует более 30 полетов разведывательной авиации, «стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США», в 2021 году над сопредельной территорией уже совершено девять таких полетов.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации», — предположил силовик.

При этом замглавы Генштаба отметил, что в этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки белорусский войск с военнослужащими РФ, совместных тренировок и учений. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», — сказал Король.

В настоящий момент в Беларуси нет массовых протестов, и ситуация в стране заметно отличается от ситуации августа-сентября 2020 года. В этой связи не совсем понятно из объяснений Генштаба РБ, к какому кризисному урегулированию готовится НАТО в настоящий момент.