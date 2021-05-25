Байден обсудит с Путиным Беларусь и захват самолета Ryanair

Президент США Джо Байден обсудит с президентом России Владимиром Путиным на встрече 16 июня вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси и задержание Протасевича во время саммита.

Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters. По ее словам, Байден также планирует обсудить ситуацию в Украине.

Республиканцы раскритиковали Байдена за согласие встретиться с российским лидером, несмотря на его провокационное поведение в регионе. Псаки сказала, что критика была ошибочной.

«Президент Соединенных Штатов не боится противостоять нашим противникам и использует момент личной дипломатии, чтобы обозначить области, которые у него вызывают озабоченность, и искать возможности для совместной работы в областях, в которых у нас есть взаимное согласие», - отметила Псаки.

Белорусская тема впервые будет поднята в ходе двухсторонних переговоров президентов США и России.