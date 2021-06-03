Белорусские власти потребовали от США сокращения дипмиссии

Белорусские власти в который раз потребовали от США сокращения персонала посольства в Минске и отозвали пермит на работу в синеокой Агентства США по международному развитию.

«Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах (на санкции против предприятий Белнефтехима – ред.). В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», - говорится в сообщении МИД РБ..

«Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», - сказано в сообщении.