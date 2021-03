Советник Госдепа США в разговоре с Макеем потребовал освобождения политзаключенных

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в телефонном разговоре с главой МИД РБ Владимиром Макеем потребовал освобождения персонально Игоря Лосика и всех политзаключенных в Беларуси.

"Советник Госдепа Дерек Шолле разговаривал сегодня с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем о ситуации в Беларуси и текущем состоянии белорусско-американских двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

"Советник Шолле ясно указал на необходимость немедленного освобождения всех без исключений политических заключенных в Белоруссии, особо отметив безотлагательность дела консультанта Радио Свабода Игоря Лосика", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили «ожидаемый обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи будут на пользу обеим странам".

«Этот звонок подчеркивает решительную поддержку Соединенными Штатами предложений об настоящем диалоге с лидерами протестного движения с целью проведения в этом году свободных и справедливых выборов под международным наблюдением", - подчеркивается в сообщении.

English:

Counselor of the Department Derek Chollet spoke today with Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei about the situation in Belarus and the current state of U.S.-Belarus bilateral relations. Counselor Chollet made clear the need for the immediate release of all political prisoners in Belarus without exception, specifically citing the urgency of the case of RFE/RL consultant Ihar Losik. The Counselor and the Foreign Minister also discussed the pending exchange of ambassadors between the United States and Belarus, noting that open lines of communication would benefit both countries. The call underscored the United States’ strong support for proposals for a genuine dialogue with those leading the protest movement, with the goal of free and fair elections with international observation this year.