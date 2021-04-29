Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин начали переговоры по урегулированию конфликта на границе, вспыхнувшего 29 апреля.

Как сообщает 24.kg, переговоры проходят на всех уровнях, а также со стороны правоохранительных органов стран.

По информации Азии Плюс, стороны договорились решить конфликт дипломатическим путем.

"Стороны отметили необходимость решить данный конфликт в дипломатическо-политическом русле. Договоренность: сегодня вечером в Исфаре пройдут переговоры глав правоохранительных органов двух стран", - сообщили в МИД Таджикистана.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.

Между тем кыргызские пограничники сообщают, что вооруженное противостояние на границе продолжается.

"Кыргызская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе. В настоящее время продолжается противостояние сторон, в том числе с применением оружия с обеих сторон. Местность Головной, расположенная в Баткенском районе Баткенской области, находится под полным контролем кыргызской стороны", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших в результате конфликта возросло до 26, двое погибли.

В МИД Таджикистана заявляют, что полностью соблюдают режим прекращения огня. Власти города Исфара сообщают о трех погибших и 31 раненом в результате перестрелки.