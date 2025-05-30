IDC ухудшила прогноз роста мировых поставок смартфонов в 2025 году

International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз роста мировых поставок смартфонов по итогам 2025 года до 0,6% по сравнению с февральской оценки 2,3%.

Как говорится в пресс-релизе IDC, причинами пересмотра прогноза стали высокая общая неопределенность, волатильность ситуации с пошлинами, а также другие макроэкономические вызовы, сдерживающие потребительские расходы.

В горизонте прогнозирования темпы роста поставок будут оставаться в диапазоне 1-3% (low single digits), а среднегодовой темп их роста (CAGR) в 2024-2029 году составит 1,4%, полагают в IDC.

США и Китай сохранят лидерство. Поставки из Китая увеличатся на 3%, чему будут способствовать стимулирующие спрос государственные субсидии. Эти меры будут продолжать поддерживать продажи устройств на базе Android.

Продажи смартфонов Apple сократятся на 1,9% на фоне острой конкуренции с Huawei и общего замедления экономики. Кроме того, большинство предлагаемых Apple устройств не соответствуют критериям, позволяющим их покупателям в КНР претендовать на субсидии, ограничивающие стоимость устройств суммой 6 тыс. юаней (около $830).

Прогноз поставок из США в 2025 году был снижен до 1,9% с 3,3% "из-за возросшей неопределенности и повышения цен, связанного с тарифами".

При этом в IDC не ожидают более существенных последствий введения пошлин для американского рынка смартфонов, отмечая уникальность его структуры. В США большинство таких устройств приобретаются через операторов связи, предлагающих абонентам беспроцентную рассрочку и возможность замены старого смартфона на новый.

"В результате прогнозируемое увеличение средней цены смартфона на 4% не окажет существенного прямого влияния на потребителей, особенно с учетом ожидаемого во втором полугодии появления на рынке множества новых премиум-моделей", - сказал директор по исследованиям IDC Энтони Скарселла.