Последнее обновление: 29.04.2021 19:40

Кыргызский пограничный спецназ захватил таджикскую погранзаставу

Отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.

Как сообщает knews.kg, пограничники Кыргызстана заявили, что захватили заставку после того, как с таджикской стороны открыли огонь по киргизским заставам, одна из которых — «Достук» — загорелась.

В социальных сетях распространяется фото горящего погранпоста.

По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, говорится в сообщении.

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