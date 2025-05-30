ЕС и Индия проведут совместные морские военные учения

Евросоюз и Индия проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщает Европейская служба внешних дел.

"1-3 июня ЕС и Индия проведут совместные морские маневры в Индийском океане", - говорится в сообщении.

Согласно информации, учения будут сосредоточены на операциях по противодействию пиратству, отработке совместимости и протоколов коммуникации, что отражает "растущее сотрудничество в сфере морской безопасности между двумя сторонами".

Соответствующие морские операционные центры (MOC) будут контролировать учения, в которых будут задействованы корабли ВМС Индии и два фрегата Военно-морских сил Европейского союза ATALANTA - итальянский фрегат Antonio Marceglia и испанский корабль Reina Sofia.

"ЕС и Индия являются решительными сторонниками свободного, открытого и основанного на правилах порядка на море в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечается в коммюнике.

Ранее в последние годы ЕС и Индия уже проводили совместные учения в Гвинейском заливе и Аденском заливе. Также индийский флот задействован в сопровождении кораблей, выполняющих рейсы в рамках Всемирной продовольственной программы.