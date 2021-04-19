Последнее обновление: 19.04.2021 14:01

В прошлом году в Минске умерло от COVID-19 больше людей, чем официально по всей Беларуси

В прошлом году в Минске умерло от COVID-19 больше людей, чем официально по всей Беларуси.

«Медиазона в Беларуси» провела исследование, которое показало, что в 2020 году только в Минске умерло на 5000 человек больше, чем в среднем за пять лет, смертность в столице выросла на 29%. А Минздрав сообщал, что за год от COVID-19 скончались 1 433 человека по всей стране.

Получается, что только в Минске умерло людей в 3,5 раза больше, чем согласно официальной статистике по стране.

Полученные данные говорят о том, что в декабре в столице ежедневно регистрировали около 15 человек с коронавирусом в качестве причины смерти. Минздрав же в это время говорил о 8-9 смертях в день. Сильнее всего пострадали люди старше 60 лет — 81% умерших в Минске люди именно этой возрастной группы.

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