Режим Лукашенко выпустил лидера ОГП из изолятора на Окрестина

Белорусские власти всё-таки выпустили на свободу лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, который еще вчера отсидел 15 суток административного ареста за отказ давать показания против самого себя.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета, членом которого является и Николай Козлов. Однако выход политика на свободу прошел весьма своеобразно.

«Перед освобождением лидера Объединённой гражданской партии вывезли за город и оставили на обочине дороги», - говорится в сообщении пресс-службы КС.