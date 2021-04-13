Последнее обновление: 13.04.2021 16:24

В Беларуси арестован лидер партии БНФ Григорий Костусев

В Беларуси 12 апреля 2021 года был арестован лидер Партии БНФ Григорий Костусев, инфрмация об этом появилась на партийной странице в Facebook.

«Костусев задержан», - говорится в сообщении.

Костусев был арестован в Шклове и доставлен в Минск в СИЗО КГБ, уточнил Дмитрий Антончик, который был доверенным лицом политика на парламентских выборах 2016 года.

Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование