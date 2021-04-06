Последнее обновление: 06.04.2021 16:19

Бабарико отказался от дачи показаний на текущем этапе суда

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико отказался от дачи показаний на текущем этапе суда по "делу Белгазпромбанка".

"Я не буду пока на этом этапе отвечать ни какие вопросы, давать какие-то объяснения, какие-то показания. Считаю, что я достаточно много сказал по сути предъявляемых обвинений", - заявил Бабарико в суде во вторник, сообщает Интерфакс-Запад.

Все уголовные преследования и обвинения в отношении себя, своего сына, друзей, коллег и партнёров Бабарико считает "абсолютно необоснованными".

"Категорически против них возражаю, считаю, что они политически мотивированы", - добавил он. По мнению Бабарико, они преследуют одну цель - а именно его "не участие в политических процессах в Беларуси".

Кроме того, Бабарико заявил, что обвинениями по "делу Белгазпромбанка" следственные органы ставят под сомнение профессионализм всей системы контроля банковской системы, а также систему контроля акционеров - Газпромбанка и "Газпрома".

"Выдвигая обвинение, которое мы сейчас слышим, следственные органы ставят под сомнение профессионализм и целостность всей системы контроля, существующей в банковской системе Беларуси, и профессионализм системы контроля акционеров. На всякий случай я напомню: акционерам являются Газпромбанк и "Газпром", - отметил он.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

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