Тихановская и Алексиевич просят о международной поддержке

Лидер белорусского сопротивления Светлана Тихановская вместе с лауреатом Нобелевской премии в области литературы Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава обратились к международному сообществу с просьбой поддержать КС.

«Я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе - ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле… Настаиваю, что репрессии в отношении его членов должны быть полностью прекращены", - заявила Тихановская.

Она напомнила, что представители этого органа белорусской оппозиции находятся в тюрьме или вынуждены укрываться за пределами страны. Кроме того, в последнее время власти, по словам Тихановской, начали вводить новые "законы", которыми пытаются оправдать массовые репрессии".

Послание международному сообществу Светлана Тихановская сопроводила обращением на YouTube на английском языке.