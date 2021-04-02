Лукашенко и Путин обсудили внешние угрозы и восстановление ж/д сообщения

Лукашенко и Путин сегодня входе телефонного разговора обсудили по версии белорусской стороны несколько вопросов, представляющих интерес для общественности.

В частности, обсуждалась внутриполитическая обстановка в двух странах: ну, да, там - Навальный, здесь - Тихановская.

«…отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.

"Одной из главных тем, которую обсудили президенты, стала эпидемиологическая ситуация», - сказано в сообщении.

Этот пункт даже комментировать нет смысла – комментарий, что же волнует белорусскую сторону в этом вопросе, уже написан в самом сообщении: «Сегодня уже главный акцент - на вакцинацию населения и производство вакцин».

И, к великой радости «отечественного» пенсионера, «особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного».

"…Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчеркнуто", - говорится в сообщении.

Похоже, руководство агрохунты искренне верит в то, что серьезный вклад в протесты внесли граждане, традиционно уезжающие на заработки в Россию, но которым пришлось коротать лето 2020 года в синеокой из-за закрытой по причине коронавируса границы между РФ и РБ. Впрочем, денежные переводы работающих в РФ беларусов также стали бы определенным валютным подспорьем…