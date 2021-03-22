Песков отрабатывает подарочные мешки с бульбой

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на помощь своему белорусскому другу, от которого каждый раз получает подарки в виде туземной вкуснятины, подарок традиционно содержит пару-тройку (или больше) мешков бульбы с участка пенсионера с посиневшими пальцами.

Сегодня Песков подтвердил, что Лукашенко якобы действительно не давал никаких обещаний Путину по поводу сроков конституционной реформы в Беларуси.

«У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля сразу прояснил, что иного ответа быть не может в принципе независимо от того, давал ли Лукашенко обещание или нет.

«Тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал. Это внутреннее дело Беларуси», - уточнил пикантную особенность темы Песков, прозрачно намекнув на то, что Кремль никогда не признается во вмешательстве во внутренние дела другой страны.

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал», - заявил Лукашенко 19 марта.