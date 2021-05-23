Последнее обновление: 23.05.2021 17:50

Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе

Президент России Владимир Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе в Сочи, сообщают российские СМИ.

«На предстоящей неделе в Сочи к Путину приедет Лукашенко. Приоритетные вопросы он ранее описал на саммите Евразийского союза, ярко высказавшись об ограничении передвижения граждан национальными границами», - говорится в официальном сообщении.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в онлайне посетовал, что страны содружества зря ограничивают межгосударственное перемещение людей.

«Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», — заявил пенсионер.

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