Последнее обновление: 02.04.2021 13:06

Режим Лукашенко не смог внятно ответить на санкции против предприятий Белнефтехима

Власти Беларуси поручили замглавы администрации президента Дмитрию Крутому прокомментировать решение США возобновить, а точнее, не приостанавливать санкции в отношении концерна «Белнефтехима» и 8-ми подконтрольных ему предприятий.

Судя по комментарию Крутого, у режима Лукашенко пока нет никакого внятного ответа, а сама ситуация застала власти Беларуси врасплох.

"Это свежие заявления. Так уж сильно глубоко мы их не изучали. Я так понимаю, просто у коллег подошел уже срок. Обычно в марте-апреле они рассматривают такие решения и сейчас анонсировали их, по крайней мере, на уровне отдельных официальных лиц. Считаю, на уровне правительства нашей республики эта ситуация будет изучена. В случае необходимости какие-то вещи будут доложены gрезиденту, и обязательно будут какие-то меры реагирования в случае, если эта угроза станет какой-то реальностью", - сказал Крутой, которого цитирует БелТА.

Как сообщалось, представитель Госдепартамента США Нед Прайс 31 марта заявил, что намерен рекомендовать Минфину США не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой (приостановки – ред.) истекает 26 апреля 2021 года.

Минфин США приостановил санкции в отношении 9 белорусских госпредприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До 2018 года это решение пересматривалось раз в полгода. Затем режим приостановки санкций был продлен на год, далее еще на полтора года.

Санкции не отменялись, а были приостановлены в отношении концерна "Белнефтехим" и его представительств, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно" и УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

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