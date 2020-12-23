США ввели санкции против белорусских силовик и ЦИК

Минфин США ввел санкции против замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, отряда «Альфа» (КГБ Беларуси), ГУВД Минского горисполкома, минского ОМОНа и ЦИК РБ.

Фигуранты причастны к насильственному подавлению мирных продемократических протестов в стране, а также к фальсификации итогов президентских выборов.

Белорусские структуры и замминистра МВД РБ попали под так называемые блокирующие санкции США и вошли в список SDN (Specially Designated Nationals) — самый жесткий из имеющихся в распоряжении США.

Помимо этого, в среду Госдеп также анонсировал санкции против 39 человек, ответственных, по мнению ведомства, за подрыв демократии в Белоруссии. Им запрещен въезд в США. Всего ограничения Госдепа наложены на 63 человек, говорится в сообщении.

Ранее в санкционный список США среди прочих лиц вошли глава МВД Юрий Караев, два его заместителя, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, начальник минской милиции Иван Кубраков.