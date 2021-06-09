Последнее обновление: 09.06.2021 15:08

США продлили на год санкции против властей Беларуси

Президент США Джо Байден подписал указ, которым продлил на год введенные еще после выборов 2006 года санкции против Беларуси.

В указе говорится, что действия и политика "определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Санкции были введены в 2006 году за действия за «фундаментально недемократические выборы в марте 2006 года; нарушения прав человека и политические репрессии, включая задержания и исчезновения; коррупцию, в том числе путем отвлечения или неправомерного использования бюджета и злоупотребления государственной властью».

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