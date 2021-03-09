КГБ Беларуси жалуется на «заграничные подрывные центры»

КГБ Беларуси посетовал на беспрецедентное давление на страну и заявил о планах заграничных подрывных центров по дестабилизации ситуации в ближайшее время.

Такую картину мира нарисовал перед Лукашенко глава КГБ РБ Иван Тертель во время своего доклада.

"Первое - беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе - это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", - заявил Тертель после доклада (цитата БелТА).

КГБ также отмечает рост террористических угроз: "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств".

По словам Тертеля, «так называемые заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период».

"Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством", - пригрозил он.

Глава КГБ подтвердил озвученную ранее Лукашенко информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами.

"Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы", - сообщил Тертель, не вдаваясь в какие-либо детали.