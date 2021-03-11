Последнее обновление: 11.03.2021 10:42

В Беларуси зарегистрировано молодежное движение «ябатек»

В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед", сообщила пресс-служба Министерства образования РБ.

«Цель проекта - консолидация молодежи, желающей единства, независимости и развития страны, объединение конструктивной и думающей молодежи из разных сфер с различными взглядами. Проект стартовал в июле 2020 года. За этот период во всех регионах страны прошли форумы "Беларусь - это мы", на которых десятки тысяч молодых белорусов имели возможность…», - говорится в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование