Последнее обновление: 08.03.2021 12:51

Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к энергосистеме

Первый энергоблок БелАЭС 8 марта включен в сеть после выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

Первый блок был отключен от сети еще 20 февраля 2021 года.

«Идет повышение уровня мощности реакторной установки... на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», - говорится в сообщении Минэнерго.

В свою очередь, на втором энергоблоке БелАЭС 7 марта началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.

«7 марта в 19.31 первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163», - сообщили в Минэнерго.

Имитаторы ТВС используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

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