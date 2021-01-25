НАН Беларуси агитирует за строительство трех АЭС в стране

Глава Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков заявил, что в стране надо будет построить вторую, а затем и третью АЭС. Такое мнение он высказал в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

«Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции, и мы действительно прорабатываем. Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции. И к этому придем, ведь мы не остановимся в развитии», - заявил Гусаков в эфире белорусского зомбоящика.

Потребность в АЭС он объяснил задачей по росту ВВП до 100 млрд рублей.

«Надо примерно в два раза увеличить объемы производств, а увеличение объема производств требует энергии, ресурсов. Складывается впечатление, что у нас избыточная энергия. С вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии, но я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет недоставать», - утверждает глава НАН РБ.

В 2020 году выработка электроэнергии в Европе от возобновляемых источников впервые превзошла выработку от ископаемых.