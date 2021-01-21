Первый блок БелАЭС включен в сеть

Минэнерго Беларуси 21 января включило в сеть первый блок Белорусской АЭС, говорится в сообщении ведомства

«21 января в 12.19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - сказано в сообщении.

Блок был отключен 18 января от сети после срабатывания системы защиты генератора. В тот же день Беларусь в условиях сильных морозов оказала аварийную помощь Украине, поставив 3,1 млн. кВтч электроэнергии.