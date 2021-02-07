Норвежская Yara подтверждает солидарность с протестующими беларусами

Европейский производственный совет норвежской компании Yara International заявил о поддержке народа Беларуси в его борьбе за демократию и усиление прав трудящихся.

Об этом говориться в заявлении оного из крупнейших покупателей белорусского калия по случаю объявленного Светланой Тихановской Международного дня солидарности с Беларусью, который отмечается сегодня, 7 февраля.

Европейский производственный совет Yara поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты. Права человека должны соблюдаться во все времена», — говорится в заявлении на сайте норвежской компании.