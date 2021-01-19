Верховный суд отказал в жалобе стачкому «Беларуськалия»

Верховный суд Беларуси во вторник, 19 января, рассмотрел кассационную жалобу стачкома Беларуськалия на признание незаконной забастовки на предприятии и постановил оставить неизменным решение Минского областного суда.

«Решение областного суда оставить неизменным. Представителей «Беларуськалия» на вынесении решения суда не было. Видимо, они его знали заранее...», — говорится в телеграм-канале стачкома предприятия.

17 и 18 августа 2020 года на «Беларуськалии» прошла забастовка. По данным табеля учета рабочего времени на предприятии, 17 августа было 120 случаев невыхода на рабочие места, 18 августа — 671. При этом стачком сообщает о том, что на тот момент под требованием о забастовке подписалось порядка 6−7 тысяч человек из примерно 16,5 тысячи работников предприятия, сообщает tut.by.

В сентябре 2020 года суд Минской области признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной.