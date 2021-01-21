Последнее обновление: 21.01.2021 15:22

Стачком Беларуськалия просит норвежскую Yara разорвать контракт

Члены Стачкома ОАО «Беларуськалий» записали видеообращение к руководству норвежской компании Yara, в котором призвали разорвать контракт с белорусским предприятием из-за многочисленных фактов нарушений прав рабочих.

В обращении они констатировали, что с момента визита руководства Yara в Беларусь прошли 4 месяца, однако ситуация на беларусском предприятии не улучшилась.

«С момента нашей встречи прошло долгих четыре месяца. Количество участников стачки за это время увеличилось практически в пять раз, несмотря на продолжающиеся все это время недобросовестное поведение и репрессии со стороны руководства «Беларуськалия» в отношении в том числе членов стачки», - говорится в обращении.

«Диалог между руководством и стачкомом «Беларуськалия» так и не состоялся. Упущенное время и поведение руководства нашего предприятия указывает на то, что данный диалог невозможен. В сложившейся ситуации всеобщая стачка неизбежна», - констатируют члены стачкома.

«Стачком «Беларуськалия» не в праве указывать компании Yara заключать контракт с «Беларуськалием» или нет. В то же время стачком констатирует, что права мирных граждан, рабочих «Беларуськалия» нарушаются по сей день, иногда эти нарушения стоят жизни, и если компания Yara соблюдает этические принципы собственного кодекса поведения с бизнес-партнерами, то разрыв контракта — это вопрос чести компании», - сказано в обращении.

Во вторник, в Киеве вынужденные уехать страны беларусы провели пикет у норвежского посольства под лозунгом «Yara + Беларуськалий = Дыктатура».

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